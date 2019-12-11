В Екатеринбурге у признанного банкротом брата Сергея Капчука суд арестовал BMW X5

Месяц назад бизнесмена признали банкротом и в отношении него начата процедура реализации имущества.

Согласно материалам дела, с ходатайством об аресте выступил ПАО «Сбербанк», которому Константин Капчук должен 530,8 тысяч рублей. Автомобиль выступает в качестве обеспечения возврата средств. В банке считают, что транспорт должен быть передан на ответственное хранение финансовому управляющему.

Транспортное средство находится во владении должника, в связи с этим у него имеется возможность реализовать или иным образом произвести отчуждение автомобиля вне процедуры банкротства, — приводятся аргументы банка в решении суда.

Суд встал на сторону заявителя и обязал предпринимателя передать BMW X5 финансовому управляющему.

Иск о банкротстве Константина Капчука был подан УК «Родина». Компания потребовала выплатить долг в размере 2,7 миллиона рублей. Капчук подал апелляцию на это решение и предложил рассчитаться в соответствии с разработанным им трехлетним планом реструктуризации, но суд ее отклонил. Тогда УК «Родина» потребовала выставить на торги имущество бизнесмена, на что также получила отказ.