Евгений Куйвашев назвал условия закрытия классов на карантин из-за коронавируса

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пояснил, в каком случае классы будут закрывать из-за COVID-19. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Он сообщил, что ему часто пишут родители детей, которые учатся в школах очно. Они обеспокоены по поводу распространения коронавируса. Куйвашев уверил, что существуют четкие инструкции для контроля ситуации. Если у кого-то из детей только подозревают инфекцию, закрывать весь класс на карантин не должны. В случае появления симптомов заболевшего отправляют домой, а остальные дети продолжают учиться,написал губернатор. Если же заболевание подтвердится положительными тестами, то класс продолжит учиться. При этом он будет максимально изолирован. Весь класс отправляют на дистанционное обучение, если инфекция подтверждается у нескольких учеников. Напомним, в Свердловской области до конца года на дистанционном обучении останутся десятиклассники, а также школьники с шестого по восьмой классы. В Свердловской области школьников оставят на дистанте до конца года

