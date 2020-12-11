Евгений Куйвашев назвал условия закрытия классов на карантин из-за коронавируса

Он сообщил, что ему часто пишут родители детей, которые учатся в школах очно. Они обеспокоены по поводу распространения коронавируса. Куйвашев уверил, что существуют четкие инструкции для контроля ситуации.
Если у кого-то из детей только подозревают инфекцию, закрывать весь класс на карантин не должны. В случае появления симптомов заболевшего отправляют домой, а остальные дети продолжают учиться,написал губернатор.
Если же заболевание подтвердится положительными тестами, то класс продолжит учиться. При этом он будет максимально изолирован. Весь класс отправляют на дистанционное обучение, если инфекция подтверждается у нескольких учеников.
Напомним, в Свердловской области до конца года на дистанционном обучении останутся десятиклассники, а также школьники с шестого по восьмой классы.