Евгений Куйвашев назвал условия закрытия классов на карантин из-за коронавируса

Евгений Куйвашев назвал условия закрытия классов на карантин из-за коронавируса

Сегодня, 15:02ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пояснил, в каком случае классы будут закрывать из-за COVID-19. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Он сообщил, что ему часто пишут родители детей, которые учатся в школах очно. Они обеспокоены по поводу распространения коронавируса. Куйвашев уверил, что существуют четкие инструкции для контроля ситуации.

Если у кого-то из детей только подозревают инфекцию, закрывать весь класс на карантин не должны. В случае появления симптомов заболевшего отправляют домой, а остальные дети продолжают учиться,написал губернатор.

Если же заболевание подтвердится положительными тестами, то класс продолжит учиться. При этом он будет максимально изолирован. Весь класс отправляют на дистанционное обучение, если инфекция подтверждается у нескольких учеников.

Напомним, в Свердловской области до конца года на дистанционном обучении останутся десятиклассники, а также школьники с шестого по восьмой классы.

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