В Нижнем Тагиле начали работу ледовые катки

В Нижнем Тагиле открылись крупные площадки для катания на коньках. К концу декабря начнут работу остальные.

Тагильчане могут покататься на площадках в ФОК «Президентский», дворце ледового спорта УВЗ, на стадионе «Юность» и на кортах «Юпитер», «Кристалл», «Фотеевский», сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила. 12 декабря будет открыт каток в панке «Бондина». К концу декабря в городе заработают более 35 площадок для катания. На всех открывшихся объектах введены меры безопасности. Соблюдается масочный режим и социальная дистанция. Завершается заливка кортов во дворах. В Ленинском районе начнут работу девять катков во дворах, а в Тагилстроевском и Дзержинском по восемь. Напомним, в парке «Народный» в Нижнем Тагиле появился каток с музыкой и прокатом. Кроме того, организована светодиодная подсветка. В Нижнем Тагиле планируют залить каток с подсветкой и музыкой в парке «Народный»

