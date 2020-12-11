В Нижнем Тагиле начали работу ледовые катки

В Нижнем Тагиле начали работу ледовые катки

Сегодня, 16:12ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле открылись крупные площадки для катания на коньках. К концу декабря начнут работу остальные.

Тагильчане могут покататься на площадках в ФОК «Президентский», дворце ледового спорта УВЗ, на стадионе «Юность» и на кортах «Юпитер», «Кристалл», «Фотеевский», сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

12 декабря будет открыт каток в панке «Бондина».

К концу декабря в городе заработают более 35 площадок для катания. На всех открывшихся объектах введены меры безопасности. Соблюдается масочный режим и социальная дистанция.

Завершается заливка кортов во дворах. В Ленинском районе начнут работу девять катков во дворах, а в Тагилстроевском и Дзержинском по восемь.

Напомним, в парке «Народный» в Нижнем Тагиле появился каток с музыкой и прокатом. Кроме того, организована светодиодная подсветка.

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