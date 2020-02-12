«Тагилгражданпроект» исправил восемь из десяти нарушений, выявленных Счетной палатой
МБУ «Тагилгражданпроект» исправил восемь из десяти нарушений, выявленных Счетной палатой Нижнего Тагила, сообщает ИА «Все Новости».
Аудиторы проводили проверку расходования бюджетных средств в 2018 году. Руководство привело в порядок бухгалтерию, в которой не было отражено более 123 млн рублей. Нерешенными остались вопросы неоправданных доплат к зарплатам сотрудников, а также списание имущества города, которое пришло в негодность.
По информации Счетной палаты, в 2018 году «Тагилгражданпроект» не провел в бухучете больше 123 млн рублей при формировании дохода за будущий период. Еще больше двух миллионов рублей не было отражено на забалансовых счетах учреждения. Кроме того, к окладам сотрудников применялись некорректные повышающие коэффициенты. Некоторым работникам выделялись дополнительные выплаты, хотя они не имели нужного для этого образования или стажа. Также учреждение неэффективно пользовалось муниципальным имуществом и ограничивало конкуренцию при заключении контрактов.
На заседании думской комиссии по предпринимательству директор «Тагилгражданпроекта» Евгений Малекин доложил, что в ближайшее время оставшиеся нарушения будут исправлены.
Для возмещения излишне выплаченной заработной платы уменьшена субсидия на осуществления муниципального задания 2020 года в части заработной платы без изменений объёмных показателей в размере 264 тысячи рублей. Также подготовлены документы о списании и утилизации муниципального имущества, пришедшего в негодность, рассказал депутатам Малекин.
Кроме того, муниципальные помещения, которые длительное время не использовались, будут переоборудованы для хранения архивов.
Исполнение муниципального задания контролируется управлением горхозяйства администрации Нижнего Тагила. Однако нарушения были допущены, когда компанией управлял Сергей Бобрецов, а управлением горхозяйтвом — Владимир Юрченко. Первый уволился в марте 2019 года по собственному желанию, а Юрченко ушел после скандала, связанного с конфликтом интересов.