«Тагилгражданпроект» исправил восемь из десяти нарушений, выявленных Счетной палатой

Аудиторы проводили проверку расходования бюджетных средств в 2018 году. Руководство привело в порядок бухгалтерию, в которой не было отражено более 123 млн рублей. Нерешенными остались вопросы неоправданных доплат к зарплатам сотрудников, а также списание имущества города, которое пришло в негодность.

По информации Счетной палаты, в 2018 году «Тагилгражданпроект» не провел в бухучете больше 123 млн рублей при формировании дохода за будущий период. Еще больше двух миллионов рублей не было отражено на забалансовых счетах учреждения. Кроме того, к окладам сотрудников применялись некорректные повышающие коэффициенты. Некоторым работникам выделялись дополнительные выплаты, хотя они не имели нужного для этого образования или стажа. Также учреждение неэффективно пользовалось муниципальным имуществом и ограничивало конкуренцию при заключении контрактов.

На заседании думской комиссии по предпринимательству директор «Тагилгражданпроекта» Евгений Малекин доложил, что в ближайшее время оставшиеся нарушения будут исправлены.

Для возмещения излишне выплаченной заработной платы уменьшена субсидия на осуществления муниципального задания 2020 года в части заработной платы без изменений объёмных показателей в размере 264 тысячи рублей. Также подготовлены документы о списании и утилизации муниципального имущества, пришедшего в негодность, рассказал депутатам Малекин.

Кроме того, муниципальные помещения, которые длительное время не использовались, будут переоборудованы для хранения архивов.