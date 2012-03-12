Веб-камеры с избирательных участков направят в детсады, школы или кабинеты чиновников

Как выяснила РБК daily, на этой неделе состоится специальное заседание общественно-экспертного совета при министерстве, которое определит судьбу техники. Среди предложений - установка веб-камер в школах и детсадах, больницах, полицейских участках, кабинетах чиновников и других наиболее коррупционноемких помещениях.

Видеозапись на выборах 4 марта велась на 91 тыс. избирательных участков, на каждом из которых было установлено по две камеры, рассказали РБК daily в Минкомсвязи. Всего было задействовано 182 тыс. веб-камер. На этой неделе министерство озаботится судьбой демонтируемых камер. Сейчас Минкомсвязи уже объявило конкурс на лучшее решение по дальнейшему использованию системы видеотрансляций, получило более 500 предложений. Все они будут рассмотрены 15 марта членами общественно-экспертного совета по обсуждению вопросов финансирования и реализации проекта по установке веб-камер при Минкомсвязи.

Как выяснила РБК daily, среди предложений есть идея установить веб-камеры в отделениях полиции. Кроме того, детский омбудсмен Павел Астахов предложил установить камеры в дет­ских учреждениях. «Камеры позволят выявлять факты противоправ­ного поведения воспитателей и иного персонала учреждений. Также они помогут отслеживать проникновение по­сторонних людей на территорию детских учреждений», - объяснил он.

Из регионов поступили предложения, соответствующие актуальным проблемам конкретной местности. В Красноярске после нападения в 2011 году педофила на девочек в лагере «Таежный» предлагают оснастить веб-камерами территории всех детских лагерей края. В Набережных Челнах уже решили оставить веб-камеры в школах для обеспечения безопасности учащихся. «Но мы поменяем места их расположения, поскольку во многих образовательных учреждениях они находятся в спортзалах, а там проблематично обеспечить их сохранность», — рассказал начальник управления образования города Рамиль Халимов.

В Ингушетии по предложению гендиректора «Ингушэлектросвязи» Тимура Марзиева рассматривается проект использования веб-камер для интернет-трансляции Единого государственного экзамена (его уже одобрил глава республики Юнус-Бек Евкуров). Для ЕГЭ понадобится оснастить 29 участков, остальные «выборные» веб-камеры решено установить в учреждениях, где посетители больше всего жалуются на невнимательность работников, создание искусственных очередей. «Мы определили коррупционно-опасные должности в республике, хотим установить камеры в закрытых помещениях, кабинетах, приемных отделениях больниц», - заявил президент Ингушетии.

Впрочем, президент Ассоциации индустрии безопасности Игорь Филоненко считает, что этот вопрос должен решаться не в регионах, а на федеральном уровне. По его мнению, самой здравой идеей является предложение о передаче веб-камер отделениям полиции, прежде всего для установки в «обезьянниках». Также камеры должны появиться в дежурной части, где идет прием заявлений от граждан, чтобы «фиксировать все входы и выходы, чтобы потом не возникало вопросов, когда именно и в каком состоянии человек попал к полицейским, когда он и каким оттуда вышел». Вторую камеру, по словам эксперта, следует установить в камерах предварительного заключения для контроля за условиями содержания граждан.

В правоохранительных органах идеи поддерживают. «Число отделений внутренних дел примерно совпадает по количеству с числом избирательных участков в стране, поэтому количество веб-камер придется в самую пору, - говорит источник РБК daily в МВД. - Во-вторых, такая видеорегистрация может оказаться полезной и для самих полицейских, которых нередко пытаются скомпрометировать. Установка видеокамер в патрульных авто­мобилях это наглядно доказала».