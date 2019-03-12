Более 150 нелегальных мигрантов за один день задержаны на рынках Екатеринбурга
Сегодня, 14:15ОбществоФото: Е1.ru
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Более 150 нелегальных мигрантов задержали 12 марта силовики на двух рынках Екатеринбурга.
Сюжеты: Екатеринбург
Рейды при участии ФСБ, Росгвардии и МВД прошли на рынках «Таганский ряд» и «Новомосковский». Мероприятия проходят в рамках противодействия этнической преступности на территории Свердловской области, сообщает Е1.
Напомним, в ночь с 1 на 2 марта в кафе и барах Екатеринбурга в ходе спецоперации силовики задержали более 80 нелегалов.
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