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Более 150 нелегальных мигрантов за один день задержаны на рынках Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Более 150 нелегальных мигрантов за один день задержаны на рынках Екатеринбурга

Сегодня, 14:15ОбществоФото: Е1.ru
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