Обновлённый проект ЦПКиО появится в Екатеринбурге 16 марта

16 марта планируется проведение второго этапа обсуждения того, каким будет обновлённый парк. Городские власти организуют 10 круглых столов по основным направлениям развития объекта, в которых смогут принять участие жители Екатеринбурга. Работа площадок начнётся в 10:00 на базе Ельцин Центра.