Обновлённый проект ЦПКиО появится в Екатеринбурге 16 марта
Сегодня, 08:30ОбществоФото: екатеринбург.рф
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На этой неделе пройдёт второй этап обсуждения концепции обновления Центрального парка культуры и отдыха им. В. Маяковского в Екатеринбурге. Обновлённый проект парка представлен голландским архитектурным бюро.
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16 марта планируется проведение второго этапа обсуждения того, каким будет обновлённый парк. Городские власти организуют 10 круглых столов по основным направлениям развития объекта, в которых смогут принять участие жители Екатеринбурга. Работа площадок начнётся в 10:00 на базе Ельцин Центра.
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На данный момент на рассмотрении городской администрации находятся три проекта. 16 марта ожидается, что обновлённый вариант представит голландское архитектурное бюро Svesmi, сообщает официальный портал столицы Свердловской области.
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