Трое мужчин обвиняются в краже 81 тысячи рублей у пенсионерок из Серова

17 ноября 2017 года в полицию Серова поступили сообщения от местных жителей, которые рассказали, что неизвестные украли у их соседок денежные средства. Одна женщина лишилась 21 тысячи рублей, у второй мужчины украли 60 тысяч рублей.

Выехавшие на место оперативно-следственные группы установили, что злоумышленники представлялись сантехниками и, под видом выполнения работ, проникали в квартиры пенсионерок. Обе женщины были предупреждены о том, что подобными схемами могут пользоваться мошенники, однако сообщили, что молодые люди были вежливы и не вызвали у них опасений.

После осмотра труб один из злоумышленников предлагал женщинам написать заявление на проведение ремонтных работ, в это время подельники искали в квартире ценности.