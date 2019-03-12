Трое мужчин обвиняются в краже 81 тысячи рублей у пенсионерок из Серова
Двое жителей Тюмени и житель Екатеринбурга предстанут перед судом за кражу 81 тысячи рублей у пенсионерок из Серова.
17 ноября 2017 года в полицию Серова поступили сообщения от местных жителей, которые рассказали, что неизвестные украли у их соседок денежные средства. Одна женщина лишилась 21 тысячи рублей, у второй мужчины украли 60 тысяч рублей.
Выехавшие на место оперативно-следственные группы установили, что злоумышленники представлялись сантехниками и, под видом выполнения работ, проникали в квартиры пенсионерок. Обе женщины были предупреждены о том, что подобными схемами могут пользоваться мошенники, однако сообщили, что молодые люди были вежливы и не вызвали у них опасений.
После осмотра труб один из злоумышленников предлагал женщинам написать заявление на проведение ремонтных работ, в это время подельники искали в квартире ценности.
Сотрудниками полиции было установлено место нахождения мужчин, они проживали в Екатеринбурге, житель столицы Урала был задержан по горячим следам и дал признательные показания, позже были задержаны двое жителей Тюмени. В отношении всех троих возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ. Им грозит до 6 лет лишения свободы.