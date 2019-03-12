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Трое мужчин обвиняются в краже 81 тысячи рублей у пенсионерок из Серова
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Трое мужчин обвиняются в краже 81 тысячи рублей у пенсионерок из Серова

Сегодня, 11:21ОбществоФото: ГУ МВД России по Свердловской области
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