Верующие екатеринбуржцы соберутся на месте Храма-на-драме для молебна 17 марта
Молебен об укреплении мира и согласия проведут верующие на площадке будущего храма святой Екатерины у театра Драмы в Екатеринбурге.
17 марта в 15:00 в первое воскресенье Великого поста екатеринбургские верующие соберутся под открытым небом на месте Храма-на-драме для совершения молебна об укреплении мира и согласия. На нём митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл вместе с главами епархий Екатеринбургской митрополии отслужит чин Торжества Православия и вместе с прихожанами попросят о прекращении раскола православной церкви и завершении войны в Сирии и Украине.
Пусть храм в честь Небесной покровительницы Екатеринбурга, святой великомученицы Екатерины станет символом духовного воскресения нашего города, объединит наше общество в любви к справедливости, к своему Отечеству, к своему городу и его истории,призвал глава екатеринбургской митрополии.
Служба пройдёт под открытым небом, так как ожидается большое количество молящихся, которое не вместит не один городской храм, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.