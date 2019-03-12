Верующие екатеринбуржцы соберутся на месте Храма-на-драме для молебна 17 марта

17 марта в 15:00 в первое воскресенье Великого поста екатеринбургские верующие соберутся под открытым небом на месте Храма-на-драме для совершения молебна об укреплении мира и согласия. На нём митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл вместе с главами епархий Екатеринбургской митрополии отслужит чин Торжества Православия и вместе с прихожанами попросят о прекращении раскола православной церкви и завершении войны в Сирии и Украине.