100 тысяч за падение на крыльце в Каменске-Уральском суд обязал выплатить «Пятерочку»

Представители ответчика, не согласившись с выдвинутым решением суда первой инстанции, подали апелляционную жалобу. По их мнению, не доказано, что истец получила повреждения на крыльце данного магазина. Также отсутствуют основания утверждать крыльцо небезопасным для покупателей.