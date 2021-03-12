Уральские строители попросили зампреда РФ упростить проведение коммунальных сетей

Строительные компании, по действующим нормативно-правовым актам, обязаны оплатить подключение к газу, электричеству и отоплению единоразово и сразу. Это происходит даже в тех случаях, когда строительство зданий и фактическое проведение коммунальных благ произойдет через продолжительное время, сообщает пресс-служба «Гильдии строителей Урала».
Представители гильдии написали письмо заместителю председателя правительства РФ Марату Хуснуллину с предложением ввести поэтапную оплату, по факту подключения, а не заранее.
Кроме того, строители отметили и ряд других проблем, требующих изменения законодательства. Например, сроки заключения договора на подключения. В настоящий момент, процедура может занять несколько месяцев, гильдейцы предлагают обозначит четкий срок — 30 дней.
Напомним, 4 февраля стало известно об обращении «Гильдии строителей Урала» к зампреду РФ Марату Хуснуллину с просьбой организовать «зеленый коридор» мигрантам. По данным союза строителей, в отрасли наблюдается нехватка до 50% рабочих строительных специальностей. В письме уральские строители предлагают решить наметившуюся проблему путем изменения в законодательстве. В частности, предлагается дополнить распоряжение правительства № 635 от 16 марта 2020 года пунктом, позволяющим гражданам СНГ пересекать границу РФ на основании списка востребованных специальностей. Речь идет о профессиях в сфере строительства, реконструкции, капремонта объектов капитального строительства.