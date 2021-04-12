Стало плохо: акушерка из Екатеринбурга помогла пассажиру самолета из Анталии

Через полчаса девушка подошла к женщине, у нее уже всё было хорошо. Врач считает причиной плохого самочувствия женщины стресс, страх полета и прием таблеток, снижающих давление, возможно, это произошло из-за тяжелого взлета, самолет раскачивало и шатало.