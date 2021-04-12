Стало плохо: акушерка из Екатеринбурга помогла пассажиру самолета из Анталии

9 апреля Наталья Кузнецова, сотрудница клинической больницы № 40, летела на самолете из Турции рейсом Анталия-Екатеринбург. Вместе с дочкой, сестрой и племянниками она возвращались домой. Через 40 минут после взлета, стало плохо одной из женщин, сообщает Е1.
Бортпроводники объявили сообщение о поиске врача на борту самолета. Наталья вызвалась помочь и оказала первую помощь, померила давление, задала вопросы о приеме таблеток и проконсультировала. У женщины оказалось пониженное давление и высокий пульс.
Через полчаса девушка подошла к женщине, у нее уже всё было хорошо. Врач считает причиной плохого самочувствия женщины стресс, страх полета и прием таблеток, снижающих давление, возможно, это произошло из-за тяжелого взлета, самолет раскачивало и шатало.