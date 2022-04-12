В Нижнем Тагиле разыскивают скрывшуюся от газовиков женщину

В Нижнем Тагиле ищут женщину, которая задолжала газовщикам более 30 тысяч рублей. В отношении нее возбудили уголовное дело из-за подключения к чужому газопроводу.

В Нижнем Тагиле полицейские отдела №19 разыскивают скрывшуюся от следствия женщину. На нее возбуждено уголовное дело по п. б ч.3 ст. 158 УК РФ по факту самовольного подключения к центральному газопроводу. Об этом сообщает пресс-служба МВД «Нижнетагильское». С заявлением в полицию обратились сами газовики. Они сообщили, что своими действиями женщина причинила им ущерб на сумму свыше 30 тысяч рублей. Теперь полиция разыскивает скрывающуюся 70-летнюю Гаращенко Людмилу Викторовну, которая до того, как скрылась, жила на ул. Енисейской. Она не выходит на связь с правоохранительными органами, хотя в отношении женщины вынесена мера в виде подписке о невыезде. Полицейские просят всех тех, кто располагает какой-либо информацией о разыскиваемой, позвонить по тел. (3435) 97-69-32.

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