В Екатеринбурге в трех продуктовых магазинах на кассах нашли коронавирус
Сегодня, 18:53ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В трех продуктовых магазинах Екатеринбурга нашли коронавирус, пишет Е1 со ссылкой на собственный источник.
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
По сообщению издания, проверки прошли в 108 продуктовых магазинах, в трех на кассах обнаружили коронавирус. Также проверкам подверглись аптеки и общественный транспорт, но там коронавирус не был найден.
В каких именно магазинах был обнаружен вирус неизвестно.
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