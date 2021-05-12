Взяточница-замглавы свердловских приставов не смогла оспорить приговор

Взяточница-замглавы свердловских приставов не смогла оспорить приговор
Взяточница-замглавы свердловских приставов не смогла оспорить приговор
Сегодня, 17:52ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Бывшая заместитель главы УФССП Свердловской области Елена Сидорова не смогла оспорить приговор в облсуде. Её приговорили к восьми годам тюрьмы.

Елена Сидорова обвинялась в получении денежных средств за затягивание банкротства "Ювелиры Урала", которые контролировались семьей экс-депутата Госдумы РФ Валерия Язева. Свердловский областной суд оставил решение без изменения. Преступница отправится в тюрьму, когда её ребенок 2011 года рождения достигнет 14 лет, пишет Znak.

ФСБ вскрыла факт коррупции. У женщины в банке были найдены 17 миллионов рублей, 250 тысяч долларов и 10 тысяч евро.

Напомним, 26 января сообщалось, как экс-заместителя руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области осудили по статье 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). Взятку женщине передали посредники, которые поспособствовали раскрытию преступления и были освобождены от уголовной ответственности. Также к уголовной ответственности не стали привлекать гендиректора юридического лица, которая дала взятку. Елена Сидорова работала в УФССП с 2006 года, должность заместителя начальника управления она заняла в сентябре 2014 года. В мае 2019 года ее задержали.

Материалы по теме:
Свердловская областьсудвзяткаФССПапелляциязаместительчиновница
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы