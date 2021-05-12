Взяточница-замглавы свердловских приставов не смогла оспорить приговор

Елена Сидорова обвинялась в получении денежных средств за затягивание банкротства "Ювелиры Урала", которые контролировались семьей экс-депутата Госдумы РФ Валерия Язева. Свердловский областной суд оставил решение без изменения. Преступница отправится в тюрьму, когда её ребенок 2011 года рождения достигнет 14 лет, пишет Znak.
ФСБ вскрыла факт коррупции. У женщины в банке были найдены 17 миллионов рублей, 250 тысяч долларов и 10 тысяч евро.
Напомним, 26 января сообщалось, как экс-заместителя руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области осудили по статье 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). Взятку женщине передали посредники, которые поспособствовали раскрытию преступления и были освобождены от уголовной ответственности. Также к уголовной ответственности не стали привлекать гендиректора юридического лица, которая дала взятку. Елена Сидорова работала в УФССП с 2006 года, должность заместителя начальника управления она заняла в сентябре 2014 года. В мае 2019 года ее задержали.