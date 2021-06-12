В День России пять фортепиано в честь свободы слова появились в Екатеринбурге

В День России пять фортепиано в честь свободы слова появились в Екатеринбурге
В День России пять фортепиано в честь свободы слова появились в Екатеринбурге
Сегодня, 18:58ОбществоФото: 66.RU
В День России, 12 июня, в разных районах Екатеринбурга появились пять тревожных фортепиано. Акция посвящена свободе слова.

Фортепиано расположены в различных районах города. Любой желающий может прийти и сыграть на инструменте музыкальную композицию, которую посчитает нужной, сообщает 66.ру. Акция приурочена к теме несвободы публичных высказываний.

Осталась только музыка без слов. За нее не наказывают. Во всяком случае, пока. Так что играйте, комментируют задумку создатели акции.

Фото:66.RU

Напомним, в начале мая уличный художник Макс Кадников создал яйцо, на котором был портрет патриарха Кирилла, и в пасхальную ночь запустил арт-объект в Городской пруд в Екатеринбурге.

Сюжеты:
Екатеринбург
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