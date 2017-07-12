В садик через болото: родители Дзержинского района Нижнего Тагила жалуются на отсутствие тротуаров по дороге к детскому саду (ФОТО)

Из-за отсутствия пешеходных дорожек родители воспитанников детского сада №75 на Вагонке испытывают большие неудобства, когда водят детей в садик и забирают из него.

Сколько ещё будет продолжаться это безобразие? В детский сад №75 нет ни одной пешеходной дорожки! Ну не все имеют машины, чтобы возить детей, некоторые ходят пешком! -- обратилась в редакцию TagilCity.ru мама одного из воспитанников.

Как можно видеть на фотографиях, тропинки к детскому саду из-за обилия дождей стали практически непроходимы.

Фото 11 июля, 2017 г.

О том, изменится ли ситуация в ближайшее время, журналисты TagilCity.ru поговорили с руководством детского сада.

Информация о ситуации была доведена до администрации Дзержинского района. Наша заведующая была на приёме главы. Ей пообещали, что при текущем ремонте ул. Чайковского обязательно будут предусмотрены тротуары. Однако строительство тротуаров от пр. Вагоностроителей невозможно в силу того, что у пустующей земли есть собственник. Он будет застраивать территорию по своему усмотрению рассказала журналистам TagilCity.ru и.о. заведующей детским садом №75 Елена Анатольевна.

Напомним, родители воспитанников детского сада №75 жалуются на отсутствие пешеходных дорожек не первый год. Однако обустройство тротуаров от пр. Вагоностроителей до детского сада может спровоцировать родителей пересекать проспект в неположенном месте.