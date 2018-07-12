748 заявлений о краже металла подано в тагильскую полицию с 2016 года

В Нижнем Тагиле с 2016 по 2018 годы в полицию поступило 748 сообщений о кражах металла. Обычно воруют кабели, ограды из металла, надгробия, заборы и даже канализационные люки.
За указанный срок к уголовной ответственности были привлечены 97 лиц, а к административной – 517. Всего было заведено 359 уголовных дел.
В полиции отметили, что преступления влекут за собой опасные последствия: к примеру, отсутствие люка может стать «ловушкой» для горожан.
На совещании, где председательствовал врио главы города Владислав Пинаев, отметили, что этот бизнес «популярен» по нескольким причинам. Во-первых, это незначительные штрафы. Во-вторых, слабая защищённость городских объектов.
Присутствовавшие на встрече представители мэрии, полиции и министерства промышленности и науки договорились взаимодействовать в вопросе решения этой проблемы, рассказали в пресс-службе мэрии города.
Мы должны быстро реагировать на ситуации, связанные с кражей металла, и оповещать правоохранительные органы,сказал Владислав Пинаев.