748 заявлений о краже металла подано в тагильскую полицию с 2016 года

За указанный срок к уголовной ответственности были привлечены 97 лиц, а к административной – 517. Всего было заведено 359 уголовных дел.

В полиции отметили, что преступления влекут за собой опасные последствия: к примеру, отсутствие люка может стать «ловушкой» для горожан.

На совещании, где председательствовал врио главы города Владислав Пинаев, отметили, что этот бизнес «популярен» по нескольким причинам. Во-первых, это незначительные штрафы. Во-вторых, слабая защищённость городских объектов.

Присутствовавшие на встрече представители мэрии, полиции и министерства промышленности и науки договорились взаимодействовать в вопросе решения этой проблемы, рассказали в пресс-службе мэрии города.