ИП из Екатеринбурга попадёт под суд за обрушение кровли во время капремонта

Обрушение произошло 15 февраля 2018 года в Суворовском переулке, 16, в квартире №12. Три жильца квартиры получили телесные повреждения. Также сообщается, что в результате обрушения было повреждено потолочное перекрытие квартиры №9.

Было установлено, что рабочие, которые были привлечены индивидуальным предпринимателем от ООО «Компания СК», демонтировали асбестоцементные листы, а затем складировали их на балки чердачных перекрытий. Это противоречит правилам, поскольку нагрузка на одну из балок была увеличена. Дело в том, что работы велись в доме, где древесина стропил была частично поражена гнилью. Рабочим следовало заменить балки чердачного перекрытия.