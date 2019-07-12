В Екатеринбурге началась подготовка к Универсиаде-2023

Во время заседания рабочей группы глава региона подчеркнул, что концепция получила одобрение президента России Владимира Путина во время его визита на «Иннопром». Сейчас от правительства требуется урегулировать все финансовые моменты, наладить взаимодействие с федеральным центром и приступить к проектированию застройки территории.