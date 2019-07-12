В Екатеринбурге началась подготовка к Универсиаде-2023

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11 июля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал задание правительству региона приступить к подготовке к Универсиаде-2023 в Екатеринбурге, сообщают «Вечерние Ведомости».
Сюжеты: Екатеринбург
Во время заседания рабочей группы глава региона подчеркнул, что концепция получила одобрение президента России Владимира Путина во время его визита на «Иннопром». Сейчас от правительства требуется урегулировать все финансовые моменты, наладить взаимодействие с федеральным центром и приступить к проектированию застройки территории.
Также губернатор отметил, что разработать проекты необходимо с учетом их дальнейшего использования, чтобы наследие Универсиады приносило пользу региону.
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