Жителей Нижнего Тагила предупреждают о взрывных работах 15 июля
Сегодня, 15:28ОбществоФото: pixabay.com
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Взрывные работы будут проводиться 15 июля в 16.00, сообщает ЕДДС Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
Технологический массовый взрыв по отбойке горной массы запланирован на карьере «Валегин Бор». Горожан просят не беспокоиться.
Напомним, что на территории Свердловской области 12 июля действует штормовое предупреждение.
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