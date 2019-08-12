В Свердловской области 96% предприятий оснащены компьютерной техникой
На первом заседании межведомственной рабочей группы по реализации региональной программы цифрового развития экономики были представлены данные о том, что по использованию информационно-коммуникативных технологий Свердловская область занимает первое место в Уральском федеральном округе, сообщает «Областная газета».
Более всего цифровизации подвержены сферы торговли, услуг, IT-комплексов и финансов. Ключевым её показателем является количество предприятий, которые используют ИКТ в своей деятельности. Свердловская область опережает другие региона УрФО по этому показателю — 96% предприятий региона оснащены персональными компьютерами и подключены к интернету, а чуть больше 50% предприятий имеют свой сайт. Первое место по количеству «цифровизированных» предприятий занимает металлургия, за ней следует машиностроение.
Региональная программа по цифровому развитию включает пять направлений, рассказал директор департамента информатизации и связи Свердловской области Юрий Гущин. Эти направления соответствуют целям нацпроекта «Цифровая экономика». К ним относятся информационная безопасность, информационная инфраструктура, цифровые технологии, кадры для цифровой экономики и цифровое государственное управление.