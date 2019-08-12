В Свердловской области в два раза выросло число уголовных дел за семейное насилие
За первые месяцы 2019 года число случаев, когда за насилие в семье наступала уголовная ответственность, выросло практически в два раза, сообщает Ура.ру. Такую статистику привела замначальника отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по региону Лилия Буткевич.
В сравнении с 2018 годом за аналогичный период число случаев выросло со 119 до 209. Речь идёт о повторных случаях побоев, которые наступили в течение года после первого обращения жертвы в правоохранительные органы. В соответствии с российским законодательством уголовная ответственность наступает только за повторный случай насилия в отношении домочадцев, после первого обращения в полицию нарушителя ожидает штраф.
По полутора тысячам жителей области, которые склонны к домашнему насилию, ведется адресная профилактическая работа — участковые посещают их квартиры ежеквартально,сказала Будкевич на встрече с журналистами.
Замдиректора кризисного центра «Екатерина» Ольга Селькова в свою очередь рассказала о том, что число обращений от пострадавших женщин в 2018 году выросло на 70%. При этом проблема домашнего насилия характерна далеко не для неблагополучных семей.
У нас 80% обращающихся — люди с высшим образованием, те, которые имеют более высокий статус. Для них важно, что к нам можно обратиться анонимно. По сравнению с 2016 годом обращения выросли на 70%, плюс наш сайт за год посещают порядка десяти тысяч человек, сказала Селькова.
Юристы отмечают, что рост числа случаев домашнего насилия, приводящих к уголовной ответственности, произошёл после декриминализации статьи о побоях. Соответствующий закон был подписан президентом России Владимиром Путиным в феврале 2017 года.
В России если вас побили один раз, в этом ничего страшного нет. Полицейский вызовет агрессора, составит на него протокол, выпишет пять тысяч штрафа и отпустит домой. Целый год он вас трогать не будет, потому что знает, что будет привлечен к уголовной ответственности. Это только вынуждает женщин защищать себя самостоятельно, что иногда заканчивается совершением преступления,отметил председатель совета партнеров LOYS, юрист Денис Пучков.