В Свердловской области в два раза выросло число уголовных дел за семейное насилие

В сравнении с 2018 годом за аналогичный период число случаев выросло со 119 до 209. Речь идёт о повторных случаях побоев, которые наступили в течение года после первого обращения жертвы в правоохранительные органы. В соответствии с российским законодательством уголовная ответственность наступает только за повторный случай насилия в отношении домочадцев, после первого обращения в полицию нарушителя ожидает штраф.

По полутора тысячам жителей области, которые склонны к домашнему насилию, ведется адресная профилактическая работа — участковые посещают их квартиры ежеквартально,сказала Будкевич на встрече с журналистами.

Замдиректора кризисного центра «Екатерина» Ольга Селькова в свою очередь рассказала о том, что число обращений от пострадавших женщин в 2018 году выросло на 70%. При этом проблема домашнего насилия характерна далеко не для неблагополучных семей.

У нас 80% обращающихся — люди с высшим образованием, те, которые имеют более высокий статус. Для них важно, что к нам можно обратиться анонимно. По сравнению с 2016 годом обращения выросли на 70%, плюс наш сайт за год посещают порядка десяти тысяч человек, сказала Селькова.

Юристы отмечают, что рост числа случаев домашнего насилия, приводящих к уголовной ответственности, произошёл после декриминализации статьи о побоях. Соответствующий закон был подписан президентом России Владимиром Путиным в феврале 2017 года.