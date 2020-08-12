Роструд выявил задержку отпускных работникам УЗП в Нижнем Тагиле

Согласно Трудовому кодексу, перевод отпускных должен производиться не позднее, чем за три дня до его начала. Однако задержка выплат семерым работникам составила до четырех дней, что является нарушением.
Кроме того, более 12 работников не прошли психиатрическое освидетельствование. Такой медосмотр положено проходить тем, чья деятельность связана с опасным производством. Однако на момент проведения проверки медицинские заключения по работникам не были представлены. Также у УЗП отсутствовали документы об отстранении этих сотрудников от работы.
На момент публикации получить комментарий по поводу устранения нарушений на предприятии не удалось. В приемной корреспонденту TagilCity.ru пояснили, что руководства нет на месте.
Напомним, ранее стало известно, что проверка Роструда выявила задержку зарплаты за февраль работникам ВГОКа. Она составила от семи до 17 дней.