Роструд выявил задержку отпускных работникам УЗП в Нижнем Тагиле

Роструд выявил задержку отпускных работникам УЗП в Нижнем Тагиле

Сегодня, 13:44ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Проверка Роструда в марте выявила нарушения трудового законодательства на «Уральском заводе пластификаторов». В том числе задержку отпускных семерым работникам предприятия.

Согласно Трудовому кодексу, перевод отпускных должен производиться не позднее, чем за три дня до его начала. Однако задержка выплат семерым работникам составила до четырех дней, что является нарушением.

Кроме того, более 12 работников не прошли психиатрическое освидетельствование. Такой медосмотр положено проходить тем, чья деятельность связана с опасным производством. Однако на момент проведения проверки медицинские заключения по работникам не были представлены. Также у УЗП отсутствовали документы об отстранении этих сотрудников от работы.

На момент публикации получить комментарий по поводу устранения нарушений на предприятии не удалось. В приемной корреспонденту TagilCity.ru пояснили, что руководства нет на месте.

Напомним, ранее стало известно, что проверка Роструда выявила задержку зарплаты за февраль работникам ВГОКа. Она составила от семи до 17 дней.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
нарушенияНижний ТагилУЗПрострудотпускные
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Лучшее за
неделю
месяц
Власти Свердловской области рассказали о переходе на третий этап снятия ограничений
Названы вакансии с зарплатой более 100 тысяч рублей в Нижнем Тагиле
Детский омбудсмен после посещения монастыря схимонаха Сергия предложил изменить закон
В Свердловской области школьникам разрешат не надевать маски
В Свердловской области объявили предупреждение о НМУ
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb