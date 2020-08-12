В Свердловской области более 120 тысяч человек остаются безработными

В Свердловской области более 120 тысяч человек остаются безработными

Сегодня, 12:18ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Свердловской области из 154,8 тысяч жителей, обратившихся в службу занятости в первом полугодии 2020 года, трудоустроиться смогли меньше четверти. Об этом депутат свердловского Заксобрания Александр Ладыгин написал на своей странице в Facebook.

В своем посте он сослался на письмо руководителя областного департамента труда Дмитрия Антонова, направленного главам подведомственных учреждений.

На данный момент на 154 813 жителей региона, обратившихся за трудоустройством в орган занятости, приходится 34 662 трудоустроенных (22,39% от числа обратившихся). Цифра близка к лимиту вакансий, заявленных работодателями (39 713), написал Ладыгин в Facebook.

Письмо
Photo:личная страница в Facebook Александра Ладыгина

По его словам, целевой показатель в 65,6% в регионе не выполняется из-за объективного положения на рынке труда. Он отметил, что безработица превысила аналогичный показатель с 2008 года, когда было зарегистрировано 87 тысяч человек с соответствующим статусом. По его мнению, именно потому показатель не может быть выполнен. Кроме того, при негативном прогнозе число людей, являющихся безработными, достигнет 130 тысяч человек к концу года.

В Свердловской области рост числа безработных обусловлен пандемией коронавируса, а также вынужденной самоизоляцией граждан.

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