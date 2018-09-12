Рабочие старше 55 лет попали под сокращение на заводе в Екатеринбурге

Сотрудники «Уралэлектротяжмаш» рассказали журналистам о том, что их планируют сократить, так как в ближайшее время ответственность за увольнение сотрудников предпенсионного возраста возрастёт. Сокращение преподносится под видом оптимизации работы завода, сообщают «Новые Известия». В качестве компенсации предлагается зарплата за два месяца вперёд.

В пресс-службе предприятия информацию об увольнениях опровергли и заявили, что на заводе работают люди в возрасте 80 лет. Департамент труда и занятости Свердловской области подтвердил, что сведений о сокращениях от руководства «Уралэлектротяжмаш» не поступало.