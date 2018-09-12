Рабочие старше 55 лет попали под сокращение на заводе в Екатеринбурге

Руководство завода «Уралэлектротяжмаш» в Екатеринбурге заявило о сокращении рабочих предпенсионного возраста. Официальная причина увольнения – оптимизация производства, но работники связывают сокращения с предстоящей пенсионной реформой.
Сотрудники «Уралэлектротяжмаш» рассказали журналистам о том, что их планируют сократить, так как в ближайшее время ответственность за увольнение сотрудников предпенсионного возраста возрастёт. Сокращение преподносится под видом оптимизации работы завода, сообщают «Новые Известия». В качестве компенсации предлагается зарплата за два месяца вперёд.
В пресс-службе предприятия информацию об увольнениях опровергли и заявили, что на заводе работают люди в возрасте 80 лет. Департамент труда и занятости Свердловской области подтвердил, что сведений о сокращениях от руководства «Уралэлектротяжмаш» не поступало.
Напомним, во время выступления Владимира Путина 29 августа по вопросу пенсионной реформы президент заявил о необходимости ужесточения ответственности работодателей за увольнения сотрудников предпенсионного возраста вплоть до уголовной.