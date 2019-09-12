«Дворец имени Филиппа Киркорова»: Варламов снова высказался о екатеринбургской школе

Ранее блогер назвал ремонт в школе, проведенный за счет средств бизнесмена Андрея Симановского, «цыганщиной». Глава Екатеринбурга не согласился с высказыванием. Блогер опубликовал новый пост, в котором рассказал, как должна выглядеть школа.

Такое впечатление, что мы обсуждаем не ремонт школы, а какой-то инновационный стартап: «взлетит — не взлетит», «понравится — не понравится»,написал Варламов.

Он подчеркнул, что школа — место, где дети проводят массу времени. По его мнению, интерьер школы должен формировать вкус. Также Варламов представил результаты исследований, в которых рассказывается об оформлении образовательных учреждений.