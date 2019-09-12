В Екатеринбурге «Синара» представила альтернативу Ельцин центру

Здание является памятником архитектуры, в его ремонт было вложено два миллиарда рублей, проведена масштабная реконструкция, восстановлены флигель и два крыла. Планируется, что в них разместят пиццерию, банкетный и винный залы, а также мастерскую.

Рядом построено также новое здание, куда переместили галерею современного искусства, над ней разместился зал на 300 мест технически оснащенный для проведения любых мероприятий.