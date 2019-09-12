В Екатеринбурге «Синара» представила альтернативу Ельцин центру
Сегодня, 09:02ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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«Синара» реконструировала в Екатеринбурге госпиталь Верх-Исетского завода, открыв там арт-кластер «Синара Центр», сообщает ЕТВ.
Сюжеты: Екатеринбург
Здание является памятником архитектуры, в его ремонт было вложено два миллиарда рублей, проведена масштабная реконструкция, восстановлены флигель и два крыла. Планируется, что в них разместят пиццерию, банкетный и винный залы, а также мастерскую.
Рядом построено также новое здание, куда переместили галерею современного искусства, над ней разместился зал на 300 мест технически оснащенный для проведения любых мероприятий.
«Синара Центр» станет еще одной точкой 5-й Уральской индустриальной биеннале, там представят два проекта «Социалистический соцреализм» Саши Генциса и «Глубины и поверхности» Бернара Гаро.
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