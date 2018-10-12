Парковка или тротуар? «Самостоятельный» забор появился у магазина в Нижнем Тагиле

В Ленинском районе ранее был установлен забор у магазина «Вестфалика» на ул. Фрунзе, 15. Ограждение, со слов местных жителей, поставлено в целях безопасности, чтобы не допускать проезда машин на тротуар. Однако ограждение периодически неизвестные убирают с места, освобождая проезд для машин. Ситуация вызывает беспокойство местных жителей, которые рассказали об этом на сайте «Городской контроль».

1 октября на углу ул. Черных, 30 - ул. Фрунзе, 15 восстановили ограждение тротуара. Через неделю оно опять демонтировано. Сейчас там опять парковка. Опять идут дети из школы между пятящихся задом машин. Это уже третий раз за последнее время,говорится в обращении.

Забор может убирать магазин, для организации подъезда к парковочным местам для своих клиентов, предполагают тагильчане.

В магазине «Вестфалика» пояснили, что забор они не трогают и не знают, кто его убирает.

Не знаем, кто его переносит. У нас есть разрешение на парковку. Думаю, директор сможет подтвердить, но он сейчас в отпуске за границей,прокомментировали редакции TagilCity.ru в магазине.

Юрист торговой сети также подтвердила слова администратора магазина о том, что к забору они не имеют отношения и разрешение на парковку у них есть.

Мы забор не трогаем, сами жители дома его и убирают. У магазина паркуются сами жильцы. А у нас есть официальное разрешение на организацию парковки от Управления архитектуры и градостроительства Нижнего Тагила. Просто сейчас уже осень, мы планировали организовать парковку весной, у нас согласован план,ответила редакции юрист.

На момент 11 октября у магазина парковка не была организована, а также она не была обозначена специальным знаком. При этом несколько машин были припаркованы у магазина, а ограждение кем-то было перенесено в сторону.

Предоставить документы, подтверждающие разрешение об организации парковки у магазина «Вестфалика», юрист организации отказалась.

Я не должна вам ничего предоставлять, мне все равно, что вы напишете,ответила женщина в телефонном разговоре.