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Парковка или тротуар? «Самостоятельный» забор появился у магазина в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Парковка или тротуар? «Самостоятельный» забор появился у магазина в Нижнем Тагиле

Сегодня, 14:43ОбществоЮлия Суворова
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