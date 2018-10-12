Пенсионер-лесоруб из Нижнего Тагила останется на свободе

В начале августа 2018 года пенсионер, вычищая сухостой возле дома №52 на улице Ломономова, случайно срубил здоровую яблоню. О чем правоохранительным органам сообщили прохожие. Городская администрация оценила ущерб в 48 810. Тагильчанин мог получить наказание в виде лишения свободы на два года или штрафа до полумиллиона рублей, информируют ИА «Все новости».