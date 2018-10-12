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Работы ведутся: ремонт школы №55 в Нижнем Тагиле – под контролем мэрии
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Работы ведутся: ремонт школы №55 в Нижнем Тагиле – под контролем мэрии

Сегодня, 17:11Общество
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