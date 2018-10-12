Работы ведутся: ремонт школы №55 в Нижнем Тагиле – под контролем мэрии

Ремонт в школе №55, расположенной на улице Парковая, 13 в Дзержинском районе Нижнего Тагила будет находиться под контролем врип главы города Владислава Пинаева. Вместе с этим, родителей учеников будут информировать о видах выполняемых работ и сроках.
На предстоящей неделе в школе №55 в Нижнем Тагиле состоится выездное совещание с участием подрядчика, представителей администрации, педагогов и родительского комитета.
Помимо ремонта крови, на объекте предстоит выполнить и другие работы, наличие которых предстоит установить подрядчику.
На этом совещании подрядчик должен четко, связно, членораздельно рассказать по срокам работ, по видам работ, представить график. Чтобы у всех было понимание, что мы делаем, какие сроки и какие новые моменты выявлены. Да, сроки могут сдвинуться, но опасений не должно ни у кого возникать, заявил врио главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев на аппаратном совещании 12 октября.
Ежедневный контроль за работами на объекте возложен на начальника управления городским хозяйством мэрии Нижнего Тагила Владимира Юрченко, а также на главу районной администрации Александра Ревенко. Кроме того, к этому подключены замглавы по соцполитике Валерий Суров и начальник управления образования Татьяна Удинцева.