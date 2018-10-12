Работы ведутся: ремонт школы №55 в Нижнем Тагиле – под контролем мэрии

На предстоящей неделе в школе №55 в Нижнем Тагиле состоится выездное совещание с участием подрядчика, представителей администрации, педагогов и родительского комитета.

Помимо ремонта крови, на объекте предстоит выполнить и другие работы, наличие которых предстоит установить подрядчику.

На этом совещании подрядчик должен четко, связно, членораздельно рассказать по срокам работ, по видам работ, представить график. Чтобы у всех было понимание, что мы делаем, какие сроки и какие новые моменты выявлены. Да, сроки могут сдвинуться, но опасений не должно ни у кого возникать, заявил врио главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев на аппаратном совещании 12 октября.