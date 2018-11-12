Жительница Режа приговорена к штрафу в 50 тыс. рублей за продажу спиртного подростку
Сегодня, 19:31ОбществоФото: pixabay.com
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Штраф в размере 50 тыс. рублей назначен жительнице Режа за продажу алкоголя несовершеннолетнему.
Осужденная в августе 2018 года продала несовершеннолетнему бутылку спиртного. Женщина является индивидуальным предпринимателем и инцидент с продажей спиртного лицам, не достигшим 18 лет, стал вторым случаем с ее стороны.
Суд назначил обвиняемой наказание в виде выплаты штрафа в размере 50 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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