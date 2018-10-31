Тагильчанка приговорена к исправительным работам за продажу алкоголя подростку

Осужденная нарушила закон в период действия административного наказания за аналогичное преступление. Весной текущего года продавец продала бутылку пива несовершеннолетнему, не попросив при этом документов, подтверждающих возраст молодого человека.

По информации пресс-службы МУ МВД России «Нижнетагильское», продав бутылку пива, женщина хотела повысить выручку торговой точки.

Суд учел, что деяние совершено повторно и приговорил тагильчанку к двум месяцам исправительных работ, также из зарплаты женщины будет удерживаться 5% в счет государства.