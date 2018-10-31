Тагильчанка приговорена к исправительным работам за продажу алкоголя подростку
Сегодня, 19:30ОбществоФото: пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское»
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Продавщица одного из магазинов на Вагонке осуждена на два месяца исправительных работ за продажу алкогольной продукции несовершеннолетнему тагильчану.
Сюжеты: Нижний Тагил
Осужденная нарушила закон в период действия административного наказания за аналогичное преступление. Весной текущего года продавец продала бутылку пива несовершеннолетнему, не попросив при этом документов, подтверждающих возраст молодого человека.
По информации пресс-службы МУ МВД России «Нижнетагильское», продав бутылку пива, женщина хотела повысить выручку торговой точки.
Суд учел, что деяние совершено повторно и приговорил тагильчанку к двум месяцам исправительных работ, также из зарплаты женщины будет удерживаться 5% в счет государства.
Всего с начала 2018 года правоохранителями выявлены 15 случаев продажи алкоголя несовершеннолетним. Профилактические мероприятия по этому направлению будут продолжаться.
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