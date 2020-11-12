На Урале количество вакансий о работе выросло почти на четверть

Количество резюме выросло на 1% и на 18% соответственно.
Чаще всего компании нанимали специалистов из сфер продаж (30%), рабочий персонал (17%), специалистов производства (12%), риэлтеров, строителей и специалистов в IT-сфере (по 11%).
Соискатели чаще всего искали работу в сфере продаж (15%) и транспорта (7%).
Значительно вырос спрос на госслужащих (32%), домашний персонал (+11%), специалистов по рекламе (+10%). Сократился спрос на специалистов по добыче сырья (-12%) и юристов (-10%).
Конкуренция среди соискателей Свердловской области в октябре составила 4,2 резюме на вакансию. Легче всего искать работу медикам (1,1) и рабочему персоналу (0,9).
Напомним, в Нижнем Тагиле в ЦГБ № 1 срочно набирают медицинский персонал в связи с пандемией коронавируса. Так, в медучреждение требуются врачи, фельдшеры, медицинские сестры, санитарки и младшие медицинские сестры.