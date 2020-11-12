На Урале количество вакансий о работе выросло почти на четверть

На Урале количество вакансий о работе выросло почти на четверть

Сегодня, 10:25ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Свердловской области количество открытых вакансий в октябре выросло на 3% по сравнению с сентябрем, а по сравнению с октябрем 2019 года — на 24%, сообщает hh.ru.

Количество резюме выросло на 1% и на 18% соответственно.

Чаще всего компании нанимали специалистов из сфер продаж (30%), рабочий персонал (17%), специалистов производства (12%), риэлтеров, строителей и специалистов в IT-сфере (по 11%).

Соискатели чаще всего искали работу в сфере продаж (15%) и транспорта (7%).

Значительно вырос спрос на госслужащих (32%), домашний персонал (+11%), специалистов по рекламе (+10%). Сократился спрос на специалистов по добыче сырья (-12%) и юристов (-10%).

Конкуренция среди соискателей Свердловской области в октябре составила 4,2 резюме на вакансию. Легче всего искать работу медикам (1,1) и рабочему персоналу (0,9).

Напомним, в Нижнем Тагиле в ЦГБ № 1 срочно набирают медицинский персонал в связи с пандемией коронавируса. Так, в медучреждение требуются врачи, фельдшеры, медицинские сестры, санитарки и младшие медицинские сестры.

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