На Урале количество вакансий о работе выросло почти на четверть

В Свердловской области количество открытых вакансий в октябре выросло на 3% по сравнению с сентябрем, а по сравнению с октябрем 2019 года — на 24%, сообщает hh.ru.

Количество резюме выросло на 1% и на 18% соответственно. Чаще всего компании нанимали специалистов из сфер продаж (30%), рабочий персонал (17%), специалистов производства (12%), риэлтеров, строителей и специалистов в IT-сфере (по 11%). Соискатели чаще всего искали работу в сфере продаж (15%) и транспорта (7%). Значительно вырос спрос на госслужащих (32%), домашний персонал (+11%), специалистов по рекламе (+10%). Сократился спрос на специалистов по добыче сырья (-12%) и юристов (-10%). Конкуренция среди соискателей Свердловской области в октябре составила 4,2 резюме на вакансию. Легче всего искать работу медикам (1,1) и рабочему персоналу (0,9). Напомним, в Нижнем Тагиле в ЦГБ № 1 срочно набирают медицинский персонал в связи с пандемией коронавируса. Так, в медучреждение требуются врачи, фельдшеры, медицинские сестры, санитарки и младшие медицинские сестры. Нижнетагильская городская больница № 1 срочно набирает медицинский персонал

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter