Нижнетагильская городская больница № 1 срочно набирает медицинский персонал

Там написано, что нужны врачи, фельдшеры, медицинские сестры, санитарки и младшие медицинские сестры. Также в объявлении отмечается, что работникам полагается оплата за особые условия труда согласно законодательству РФ.
В пресс-службе больницы TagilCity.ru сообщили, что с кадрами и раньше наблюдались проблемы, а в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки вопрос встал наиболее остро.
Сейчас разворачиваются новые резервные койки, поэтому дополнительно укомплектовываем медперсонал,сообщили в пресс-службе.
Напомним, в начале ноября в ЦГБ №1 назначили исполняющим обязанности главного врача бывшего замминистра здравоохранения Омской области Александра Павловских.