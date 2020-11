Нижнетагильская городская больница № 1 срочно набирает медицинский персонал

В Нижнем Тагиле в ЦГБ № 1 срочно набирают медперсонал, объявление размещено в официальной группе горбольницы во «ВКонтакте».

Там написано, что нужны врачи, фельдшеры, медицинские сестры, санитарки и младшие медицинские сестры. Также в объявлении отмечается, что работникам полагается оплата за особые условия труда согласно законодательству РФ. В пресс-службе больницы TagilCity.ru сообщили, что с кадрами и раньше наблюдались проблемы, а в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки вопрос встал наиболее остро. Сейчас разворачиваются новые резервные койки, поэтому дополнительно укомплектовываем медперсонал,сообщили в пресс-службе. Напомним, в начале ноября в ЦГБ №1 назначили исполняющим обязанности главного врача бывшего замминистра здравоохранения Омской области Александра Павловских. Уволенный замминистра омского минздрава стал главой больницы в Нижнем Тагиле

