Нижнетагильская городская больница № 1 срочно набирает медицинский персонал

Нижнетагильская городская больница № 1 срочно набирает медицинский персонал

Сегодня, 14:29ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле в ЦГБ № 1 срочно набирают медперсонал, объявление размещено в официальной группе горбольницы во «ВКонтакте».

Там написано, что нужны врачи, фельдшеры, медицинские сестры, санитарки и младшие медицинские сестры. Также в объявлении отмечается, что работникам полагается оплата за особые условия труда согласно законодательству РФ.

В пресс-службе больницы TagilCity.ru сообщили, что с кадрами и раньше наблюдались проблемы, а в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки вопрос встал наиболее остро.

Сейчас разворачиваются новые резервные койки, поэтому дополнительно укомплектовываем медперсонал,сообщили в пресс-службе.

Напомним, в начале ноября в ЦГБ №1 назначили исполняющим обязанности главного врача бывшего замминистра здравоохранения Омской области Александра Павловских.

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