На Урале НИИ охраны материнства и младенчества снова перепрофилируют под COVID-19

Как сообщают «Европейско-азиатские новости», туда будут направлять пациентов с подтвержденным COVID-19, а также с подозрением на инфекцию.
Пока не уточняется сколько коек отведут для «ковидных» больных, а также решается вопрос с профильными пациентами НИИ ОММ.
Напомним, ранее оперштаб сообщал, что в НИИ охраны материнства и младенчества планируется задействовать педиатрический корпус на 110 мест для лечения пациентов с коронавирусом. Летом в корпусе уже оказывали помощь людям с COVID-19 и пневмониями.