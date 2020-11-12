На Урале НИИ охраны материнства и младенчества снова перепрофилируют под COVID-19

Напомним, ранее оперштаб сообщал, что в НИИ охраны материнства и младенчества планируется задействовать педиатрический корпус на 110 мест для лечения пациентов с коронавирусом. Летом в корпусе уже оказывали помощь людям с COVID-19 и пневмониями.