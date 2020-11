На Урале НИИ охраны материнства и младенчества снова перепрофилируют под COVID-19

Научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества в Екатеринбурге опять перепрофилируют для лечения пациентов с коронавирусном, соответствующий приказ выпустил свердловский Минздрав.

Как сообщают «Европейско-азиатские новости», туда будут направлять пациентов с подтвержденным COVID-19, а также с подозрением на инфекцию. Пока не уточняется сколько коек отведут для «ковидных» больных, а также решается вопрос с профильными пациентами НИИ ОММ. Напомним, ранее оперштаб сообщал, что в НИИ охраны материнства и младенчества планируется задействовать педиатрический корпус на 110 мест для лечения пациентов с коронавирусом. Летом в корпусе уже оказывали помощь людям с COVID-19 и пневмониями. В Екатеринбурге НИИ ОММ планируют перепрофилировать под «ковидный» госпиталь

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter