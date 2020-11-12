На Урале НИИ охраны материнства и младенчества снова перепрофилируют под COVID-19

На Урале НИИ охраны материнства и младенчества снова перепрофилируют под COVID-19

Сегодня, 11:48ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества в Екатеринбурге опять перепрофилируют для лечения пациентов с коронавирусном, соответствующий приказ выпустил свердловский Минздрав.

Как сообщают «Европейско-азиатские новости», туда будут направлять пациентов с подтвержденным COVID-19, а также с подозрением на инфекцию.

Пока не уточняется сколько коек отведут для «ковидных» больных, а также решается вопрос с профильными пациентами НИИ ОММ.

Напомним, ранее оперштаб сообщал, что в НИИ охраны материнства и младенчества планируется задействовать педиатрический корпус на 110 мест для лечения пациентов с коронавирусом. Летом в корпусе уже оказывали помощь людям с COVID-19 и пневмониями.

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