В Екатеринбурге НИИ ОММ планируют перепрофилировать под «ковидный» госпиталь

Перепрофилировать рассматривают педиатрический корпус на 110 коек.
Такой опыт у учреждения уже есть — по решению федерального центра летом корпус уже оказывал помощь людям с COVID-19 и пневмониями. Пациентам здесь сейчас оказывают в основном реабилитационную помощь, которую они смогут получать на основной площадке института и в педиатрических отделениях других медицинских организаций,подчеркивается в сообщении штаба.
Напомним, 24 октября стало известно, что в Екатеринбурге ГКБ № 36 отдали под больных с COVID-19. Больница обеспечена всеми необходимыми средствами для лечения больных с пневмонией, коронавирусом и тяжелыми формами ОРВИ.