В Екатеринбурге НИИ ОММ планируют перепрофилировать под «ковидный» госпиталь

Такой опыт у учреждения уже есть — по решению федерального центра летом корпус уже оказывал помощь людям с COVID-19 и пневмониями. Пациентам здесь сейчас оказывают в основном реабилитационную помощь, которую они смогут получать на основной площадке института и в педиатрических отделениях других медицинских организаций,подчеркивается в сообщении штаба.