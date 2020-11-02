В Екатеринбурге НИИ ОММ планируют перепрофилировать под «ковидный» госпиталь

В Екатеринбурге НИИ ОММ планируют перепрофилировать под «ковидный» госпиталь

Сегодня, 21:20Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
В уральской столице НИИ охраны материнства и младенчества, специализирующуюся на патологиях во время родов и беременности, планируют частично перепрофилировать под госпиталь, работающий с «ковидными» больными, сообщает региональный штаб по борьбе с COVID-19.

Перепрофилировать рассматривают педиатрический корпус на 110 коек.

Такой опыт у учреждения уже есть — по решению федерального центра летом корпус уже оказывал помощь людям с COVID-19 и пневмониями. Пациентам здесь сейчас оказывают в основном реабилитационную помощь, которую они смогут получать на основной площадке института и в педиатрических отделениях других медицинских организаций,подчеркивается в сообщении штаба.

Напомним, 24 октября стало известно, что в Екатеринбурге ГКБ № 36 отдали под больных с COVID-19. Больница обеспечена всеми необходимыми средствами для лечения больных с пневмонией, коронавирусом и тяжелыми формами ОРВИ.

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