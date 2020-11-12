На Урале «Верный» повторно оштрафовали за нарушение «антиковидных» норм

В результате проверки были установлены нарушения действующих санитарных нормативов, невыполнение противоэпидемических мероприятий, что способствует распространению коронавируса.
Например, в магазине для дезинфекции помещений использовалось неустановленные дезинфицирующие таблетки, которые были пересыпаны в полиэтиленовый пакет, отсутствовали устройства для обеззараживания воздуха. Также был выявлен неустановленный антисептик и плохая уборка подсобных помещений.
Ранее ООО «Союз Святого Иоанна Воина», которому принадлежит сеть магазинов «Верный», за совершение аналогичного правонарушения, уже привлекалось к административной ответственности в виде штрафа.
За повторно выявленные нарушения санитарного законодательства организация привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.
Напомним, в Екатеринбурге магазин «Верный» был оштрафован за шумную приемку товара на 19 тысяч рублей.