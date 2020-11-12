На Урале «Верный» повторно оштрафовали за нарушение «антиковидных» норм

Например, в магазине для дезинфекции помещений использовалось неустановленные дезинфицирующие таблетки, которые были пересыпаны в полиэтиленовый пакет, отсутствовали устройства для обеззараживания воздуха. Также был выявлен неустановленный антисептик и плохая уборка подсобных помещений.