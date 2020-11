На Урале «Верный» повторно оштрафовали за нарушение «антиковидных» норм

Роспотребнадзор по Свердловской области по жалобе потребителя повторно проверил магазин «Верный», сообщает пресс-служба ведомства.

В результате проверки были установлены нарушения действующих санитарных нормативов, невыполнение противоэпидемических мероприятий, что способствует распространению коронавируса. Например, в магазине для дезинфекции помещений использовалось неустановленные дезинфицирующие таблетки, которые были пересыпаны в полиэтиленовый пакет, отсутствовали устройства для обеззараживания воздуха. Также был выявлен неустановленный антисептик и плохая уборка подсобных помещений. Ранее ООО «Союз Святого Иоанна Воина», которому принадлежит сеть магазинов «Верный», за совершение аналогичного правонарушения, уже привлекалось к административной ответственности в виде штрафа. За повторно выявленные нарушения санитарного законодательства организация привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. Напомним, в Екатеринбурге магазин «Верный» был оштрафован за шумную приемку товара на 19 тысяч рублей. На Урале магазин «Верный» оштрафовали за шумную приемку товара

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter