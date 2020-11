Шоумен Сергей Светлаков попал в больницу с коронавирусом, сообщают «РИА новости».

Он рассказал, что у него небольшое поражение легких и температура. Медики убедили его лечь в больницу для лечения. Глобально все под контролем,сказал Светлаков. Напомним, в начале ноября депутат Госдумы от Свердловской области Александр Петров, владелец завода «Медсинтез» в Новоуральске, заболел коронавирусом. Завод занимается разработкой вакцины от COVID-19. Вакцина «Урал» будет четвертой в РФ, ее разрабатывают по другой технологии. У владельца уральского завода по производству вакцины от COVID-19 выявили инфекцию

