В Нижнем Тагиле медведя-трупоеда ловили приманкой

Ведущий специалист регионального Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Алексей Фирсов рассказал как ловили медведя-трупоеда в Нижнем Тагиле.

Разместили приманку недалеко от кладбища, примерно в 300 метрах. Она пахла едой, что приманило хищника, рассказал «Тагильскому рабочему» специалист. Фирсов добавил, что медведь умер без мучений и отметил, что животное не собиралось ложиться в спячку. Нормальным считается, когда у таких хищников образуется кишечная пробка перед зимним сном, у этой особи она отсутствовала. Напомним, медведь был неоднократно замечен за раскапыванием могил на кладбище «Пихтовые горы» в Нижнем Тагиле. Очевидцы отмечают, что один раз животное обгладало труп. Его застрелили 6 ноября. По информации общественника Александра Коченкова, хищника застрелил директор Ледового дворца. «Тот самый миша»: в Нижнем Тагиле убили раскапывающего могилы на кладбище медведя

