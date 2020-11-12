В Нижнем Тагиле медведя-трупоеда ловили приманкой

В Нижнем Тагиле медведя-трупоеда ловили приманкой

Сегодня, 14:05ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Ведущий специалист регионального Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Алексей Фирсов рассказал как ловили медведя-трупоеда в Нижнем Тагиле.

Разместили приманку недалеко от кладбища, примерно в 300 метрах. Она пахла едой, что приманило хищника, рассказал «Тагильскому рабочему» специалист.

Фирсов добавил, что медведь умер без мучений и отметил, что животное не собиралось ложиться в спячку. Нормальным считается, когда у таких хищников образуется кишечная пробка перед зимним сном, у этой особи она отсутствовала.

Напомним, медведь был неоднократно замечен за раскапыванием могил на кладбище «Пихтовые горы» в Нижнем Тагиле. Очевидцы отмечают, что один раз животное обгладало труп. Его застрелили 6 ноября. По информации общественника Александра Коченкова, хищника застрелил директор Ледового дворца.

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