Задержан подозреваемый в угрозах устроить резню на вокзале Нижнего Тагила

Задержан подозреваемый в угрозах устроить резню на вокзале Нижнего Тагила

Сегодня, 17:23ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Подозреваемого в угрозах устроить резню на вокзале Нижнего Тагила задержали в Московской области.

Источник в УФСБ рассказал 66.ru о поступившем сообщении администратору группы «ЧП Нижний Тагил» во «Вконтакте».

Завтра или послезавтра приеду на вокзал и устрою резню. Хочу, чтобы меня запомнили. Я отдал за оружие 60 тысяч рублей, говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе расследования был установлен автор. Им оказался 23-летний житель города Кушва. На момент публикации он проходит по нескольким уголовным делам по статье 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Источник сообщил о пяти делах подобного рода, заведенных на мужчину.

Кроме того, инсайдер поделился информацией, что его задержали в Московской области 10 ноября, а через два дня посадили в СИЗО на два месяца.

Напомним, осенью суд Нижнего Тагила отказал в УДО террористу, совершившему ряд поджогов и взрывов в Москве. Таким способом мужчина выражал несогласие с миграционной политикой российских властей. Он был осужден на 12 лет в 2012 году.

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