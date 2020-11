Задержан подозреваемый в угрозах устроить резню на вокзале Нижнего Тагила

Подозреваемого в угрозах устроить резню на вокзале Нижнего Тагила задержали в Московской области.

Источник в УФСБ рассказал 66.ru о поступившем сообщении администратору группы «ЧП Нижний Тагил» во «Вконтакте». Завтра или послезавтра приеду на вокзал и устрою резню. Хочу, чтобы меня запомнили. Я отдал за оружие 60 тысяч рублей, говорится в сообщении. Уточняется, что в ходе расследования был установлен автор. Им оказался 23-летний житель города Кушва. На момент публикации он проходит по нескольким уголовным делам по статье 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Источник сообщил о пяти делах подобного рода, заведенных на мужчину. Кроме того, инсайдер поделился информацией, что его задержали в Московской области 10 ноября, а через два дня посадили в СИЗО на два месяца. Напомним, осенью суд Нижнего Тагила отказал в УДО террористу, совершившему ряд поджогов и взрывов в Москве. Таким способом мужчина выражал несогласие с миграционной политикой российских властей. Он был осужден на 12 лет в 2012 году. Суд Нижнего Тагила отказал в УДО московскому террористу

Related news: Суд Нижнего Тагила отказал в УДО московскому террористу

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter