Задержан подозреваемый в угрозах устроить резню на вокзале Нижнего Тагила

Уточняется, что в ходе расследования был установлен автор. Им оказался 23-летний житель города Кушва. На момент публикации он проходит по нескольким уголовным делам по статье 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Источник сообщил о пяти делах подобного рода, заведенных на мужчину.