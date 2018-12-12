Экс-мэр Каменска-Уральского предстанет перед судом по подозрению во взяточничестве

Региональная прокуратура завершила расследование уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере бывшим мэром Каменска-Уральского Михаилом Астаховым.

По версии следствия, в 2014 году чиновник получил от директора одной из коммерческих организации города 6 млн рублей, в обмен на содействие в принятии работ по строительству детсада и жилого дома. Согласно материалам дела, часть суммы Астахов получил наличными средствами, а остальные деньги через имущество, в частности автомобилем Toyota Venzа.

Бывшего руководителя задержали 12 мая 2018 года. Изначально срок ареста был установлен до 2 июля, но позже суд перенёс его до 6 ноября. Этого времени следователям хватило для того, чтобы начать уголовное расследование и завершить его, сообщает URA.ru.