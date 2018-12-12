Экс-мэр Каменска-Уральского предстанет перед судом по подозрению во взяточничестве
В отношении бывшего мэра Каменска-Уральского Михаила Астахова завершено расследование уголовного дела о получении взятки. Теперь материалы будут направлены в суд, который после рассмотрения решит судьбу бывшего главы города.
Региональная прокуратура завершила расследование уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере бывшим мэром Каменска-Уральского Михаилом Астаховым.
По версии следствия, в 2014 году чиновник получил от директора одной из коммерческих организации города 6 млн рублей, в обмен на содействие в принятии работ по строительству детсада и жилого дома. Согласно материалам дела, часть суммы Астахов получил наличными средствами, а остальные деньги через имущество, в частности автомобилем Toyota Venzа.
Бывшего руководителя задержали 12 мая 2018 года. Изначально срок ареста был установлен до 2 июля, но позже суд перенёс его до 6 ноября. Этого времени следователям хватило для того, чтобы начать уголовное расследование и завершить его, сообщает URA.ru.
Следствием СКР собрана достаточная доказательственная база, в связи, с чем в ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет рассмотрено в суде,сообщил старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.
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