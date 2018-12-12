Осталась за городом: екатеринбуржцы продолжают ждать главную новогоднюю ёлку

21-метровая ёлка в данный момент находится в районе Дружининского поста ГИБДД. После смены череды исполнителей доставки дерева в Екатеринбург организаторы столкнулись с проблемой отсутствия разрешающих перевозку документов.

7 декабря был заключён договор с компанией-поставщиком, в субботу дерево спилили, но подрядчик по неизвестным причинам не приехал на объект. В связи с этим, пришлось менять исполнителя. Однако у второго выбранного подрядчика и вовсе не оказалось необходимых документов - разрешения на перевозку. Сейчас он их оформляет,рассказал исполнительный директор дирекции городских праздников Илья Марков.

Попытки сделать ёлку меньше, путём утягивания веток, не принесли успеха. Помимо отсутствия документов, главная новогодняя красавица остаётся всё такой же большой для перевозки по ранее оформленным разрешениям. Получить необходимые бумаги планируется 12 декабря, сообщает «Областная газета».