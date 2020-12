В Нижнем Тагиле жители устроили флешмоб посвященный Дню конституции

В Нижнем Тагиле в честь Дня конституции жители устроили флешмоб. Они растянули на набережной огромный флаг.

Общественники и волонтеры развернули полотно с изображением флагов всех территориальных образований Свердловской области, сообщает пресс-служба мэрии. Photo: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила Авторы идеи отмечают, что целью акции является создание символа, объединяющего свердловчан и россиян. На мероприятии присутствовал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Это значимое событие. Особенно учитывая, что жители страны проголосовали за поправки в Конституцию именно в этом году. Поздравляю всех с наступающим праздником, сказал мэр. Кроме того, активисты презентовали 3D проект «Девизия черных ножей», который призван с помощью электронных гаджетов привлечь внимание подрастающего поколения к истории родной области и страны. Напомним, в Нижнем Тагиле пройдет новогодняя акция «Автоелка 2020». 26 декабря на парковке у трамплинного комплекса «Аист» приглашают собраться автолюбителей и составить из машин новогоднюю елку. Жителей Нижнего Тагила приглашают принять участие в акции «Автоелка 2020»

