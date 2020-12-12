В Нижнем Тагиле жители устроили флешмоб посвященный Дню конституции

Общественники и волонтеры развернули полотно с изображением флагов всех территориальных образований Свердловской области, сообщает пресс-служба мэрии.
Авторы идеи отмечают, что целью акции является создание символа, объединяющего свердловчан и россиян.
На мероприятии присутствовал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Это значимое событие. Особенно учитывая, что жители страны проголосовали за поправки в Конституцию именно в этом году. Поздравляю всех с наступающим праздником, сказал мэр.
Кроме того, активисты презентовали 3D проект «Девизия черных ножей», который призван с помощью электронных гаджетов привлечь внимание подрастающего поколения к истории родной области и страны.
Напомним, в Нижнем Тагиле пройдет новогодняя акция «Автоелка 2020». 26 декабря на парковке у трамплинного комплекса «Аист» приглашают собраться автолюбителей и составить из машин новогоднюю елку.