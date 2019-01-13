Международный день спасибо: 14 свердловчан получили премии
14 жителей Свердловской области были отмечены премией Спасибо!» за добрые дела для общественности.
14 общественных деятелей из Свердловской области получили премии «Спасибо!». Традиция выражать благодарность общественникам региона появилась в областном отделении Всероссийского совета местного самоуправления два года назад. Инициатива была поддержана губернатором Евгением Куйвашевым, общественной палатой и Екатеринбургской епархией.
Более 100 человек стали лауреатами этой премии с 2017 года.
В 2019 году награду получил Семён Ваксман. Он занимается продвижением уральских художников за границей. Руководитель молодежного объединения Евгений Дайнес был удостоен премии за организацию массовых мероприятий в Свердловской области. Директор специального олимпийского комитета региона Ольга Бойко также получила признание как куратор 50 организаций, в которых занимаются дети с ОВЗ, а затем становятся победителями различных конкурсов и соревнований, в том числе международного уровня.
Советник губернатора Александр Рыжков считает, что премия «Спасибо!» является дополнительным стимулом для дальнейших свершений, сообщает ОТВ.
Я уверен, что люди, которые сегодня получили премии, еще в десять раз больше сделают, потому что их заслуги признаны, и это очень важно,выразил мнение Рыжков.
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