Международный день спасибо: 14 свердловчан получили премии

14 общественных деятелей из Свердловской области получили премии «Спасибо!». Традиция выражать благодарность общественникам региона появилась в областном отделении Всероссийского совета местного самоуправления два года назад. Инициатива была поддержана губернатором Евгением Куйвашевым, общественной палатой и Екатеринбургской епархией.

Более 100 человек стали лауреатами этой премии с 2017 года.

В 2019 году награду получил Семён Ваксман. Он занимается продвижением уральских художников за границей. Руководитель молодежного объединения Евгений Дайнес был удостоен премии за организацию массовых мероприятий в Свердловской области. Директор специального олимпийского комитета региона Ольга Бойко также получила признание как куратор 50 организаций, в которых занимаются дети с ОВЗ, а затем становятся победителями различных конкурсов и соревнований, в том числе международного уровня.

Советник губернатора Александр Рыжков считает, что премия «Спасибо!» является дополнительным стимулом для дальнейших свершений, сообщает ОТВ.