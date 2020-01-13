Мэрия Нижнего Тагила пытается закрыть шашлычную с 22-летней историей на ВМЗ
Администрация Нижнего Тагила пытается закрыть кафе на берегу Выйского пруда, которое работает с 1998 года. Как пояснили в мэрии, договор аренды с предпринимателем истёк ещё несколько лет назад.
Между мэрией и «Трактиром на берегу» действовал договор аренды, но 12 октября 2018 года чиновники уведомили его владельца Ису Рамазанова о прекращении контракта и потребовали освободить территорию, однако в ходе проверки 23 июля 2019 года было установлено, что кафе продолжает работать.
Осенью администрация подала в суд на Рамазанова, и исковые требования были удовлетворены полностью. Суд обязал в течение месяца со дня вступления решения в законную силу освободить земельный участок.
Однако кафе до сих пор продолжает свою работу, что подтвердил TagilCity.ru администратор заведения Назим Валаев.
Мы даже не знаем [почему просят освободить место]. У нас нет никаких долгов и нарушений. Просто город решил так, сообщил TagilCity.ru Назим Валаев.
В пресс-службе администрации города рассказали, что договор с предпринимателем закончился несколько лет назад.
Этот участок занимали незаконно. Также люди близлежащих домов нередко жаловались на заведение, а во время проверок были выявлены нарушения по продаже спиртных напитков, рассказали в пресс-службе мэрии.
Чиновники пояснили, что решение о закрытии ещё могут изменить, поскольку Иса Рамазанов направил в суд апелляционную жалобу. Заседание назначено на 11 февраля.
Напомним, в 2019 году прекратило свою работу летнее кафе на проспекте Строителей, 5а из-за несоответствия санитарным требованиям.