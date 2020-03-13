Около 100 нарушений выявила прокуратура при проверке «Уралуправтодора»

Обнаружено несвоевременное размещение в открытых источниках данных о более 60 госконтрактах, установлены случаи несвоевременной выплаты зарплаты, аванса и расчета с рядом подрядчиков. Кроме того, за исполнением ряда контрактов отсутствовал контроль. По двум сделкам, несмотря на истекший срок исполнения, работы не приняты.