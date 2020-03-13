Около 100 нарушений выявила прокуратура при проверке «Уралуправтодора»
Сегодня, 10:27ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Порядка 100 нарушений контрактного законодательства выявлено прокуратурой в Свердловской области при проверке ФКУ «Уралуправтодор», сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Обнаружено несвоевременное размещение в открытых источниках данных о более 60 госконтрактах, установлены случаи несвоевременной выплаты зарплаты, аванса и расчета с рядом подрядчиков. Кроме того, за исполнением ряда контрактов отсутствовал контроль. По двум сделкам, несмотря на истекший срок исполнения, работы не приняты.
В связи с этим в адрес руководителей ФКУ «Уралуправтодор» и ГКУ Свердловской области «Управление автомобильных дорог» вынесены представления. Также надзорное ведомство совместно с ФСБ намерено проверить исполнение всех госконтрактов по дорожным ремонтам за последнее время.
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