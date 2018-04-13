Портал для семей с особенными детьми заработал в Свердловской области

Суть взаимодействия на портале заключается в том, что родители, прошедшие процедуру регистрации и создавшие собственный аккаунт, могут получать новости обо всех мероприятиях, содействующих в развитии детей с особенностями.

Портал в настоящее время доступен для свердловчан. Контент ресурса будет дорабатываться. К примеру, скоро родители смогут заводить электронную карту ребенка и хранить там данные о нем. На портале есть «карта возможностей», благодаря которой родители могут узнавать об учреждениях и кружках, доступных для посещения детьми с особенностями развития.