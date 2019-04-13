Сын уральского высокопоставленного полицейского задержан с наркотиками

По информации источника издания в полиции, сына полковника Сергея Щенникова от первого брака задержали с крупной партией наркотического вещества. Масса партии составила около 130 грамм, какой именно наркотик изъяли не сообщается.

В региональном управлении транспортной полиции давать комментарии по этому поводу отказались, отправив журналистов в ГУ МВД по Свердловской области. Глава пресс-службы областного полицейского главка пояснил, что на данный момент устанавливается, соответствует ли появившаяся в СМИ информация действительности.

Представители МВД в оперативно-служебной деятельности по борьбе с преступностью, в том числе с наркотрафиком, действуют без оглядки на то, кем является подозреваемый. Главной в работе полицейских всегда была, есть и будет неотвратимость наказания за противоправные деяния, а кто кому и кем приходится, кумом, братом или сватом - дело второстепенное,рассказал полковник Валерий Горелых.