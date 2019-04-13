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Сын уральского высокопоставленного полицейского задержан с наркотиками
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сын уральского высокопоставленного полицейского задержан с наркотиками

Вчера, 23:45ОбществоФото: Пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области
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