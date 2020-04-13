В Свердловской области в выходные составлено 280 материалов за нарушение самоизоляции
Сегодня, 14:47ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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За прошедшие выходные в Свердловской области за нарушение особого режима составлено 280 материалов в отношении юридических и физических лиц, сообщает оперативный штаб.
Сюжеты: Коронавирус
Из них 116 материалов составлены сотрудниками полиции столицы Урала, остальные материалы составлены в других городах Свердловской области. На основании них оформлено 27 протоколов об административных правонарушениях.
Напомним, в Свердловской области действует режим строгой самоизоляции, за его нарушение предусмотрены штрафы в размере от трех до пяти тысяч рублей для граждан. Однако в регионе с сегодняшнего дня действует ряд послаблений, в частности, разрешили работу автосалонов, парикмахерских, в некоторых городах начали работать детсады.
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