В Свердловской области в выходные составлено 280 материалов за нарушение самоизоляции

Из них 116 материалов составлены сотрудниками полиции столицы Урала, остальные материалы составлены в других городах Свердловской области. На основании них оформлено 27 протоколов об административных правонарушениях.

Напомним, в Свердловской области действует режим строгой самоизоляции, за его нарушение предусмотрены штрафы в размере от трех до пяти тысяч рублей для граждан. Однако в регионе с сегодняшнего дня действует ряд послаблений, в частности, разрешили работу автосалонов, парикмахерских, в некоторых городах начали работать детсады.